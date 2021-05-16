İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu
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İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Sarıyar - Haberler | Güncel

İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu.

İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentin iki yakasında öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi.

Çekmeköy'de yaklaşık 45 dakika süren şiddetli sağanağın yanı sıra Taşdelen'de dolu yağdı.

Taşdelen tünelde ve Sancaktepe baraj yolunda yağış anında su birikmesi meydana geldi.

Çekmeköy, Beykoz, Beylikdüzü ve Avcılar'da da yağmur aralıklı olarak sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Sarıyar

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