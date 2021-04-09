İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ile kısa süreli dolu etkili oldu

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İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda başlayan sağanak ve kısa süreli görülen dolu, Avrupa Yakası'nda da etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda başlayan sağanak ve kısa süreli görülen dolu, Avrupa Yakası'nda da etkili olmaya başladı.

Sağanak, sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle zaman zaman trafikte de yoğunluk yaşandı.

Bazı ilçelerde kısa süreli dolu da etkili oldu. Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ile Pendik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun yanı sıra kısa süreli dolu yağdı.

Beykoz'da Cuma namazı çıkışında etkili olan kısa süreli dolu, sağanak ve lodosla birlikte vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Namaz çıkışı vatandaşlar hava muhalefeti nedeniyle bir süre daha ibadethanelerde bekledi. İlçede dolu ve sağanak, zaman zaman etkisini arttırarak devam ediyor. Öte yandan Üsküdar ve Ümraniye'de de aralıklarla yağmur etkili oluyor.

Sultanahmet ve çevresinde de kısa süreli sağanak ile dolu etkili oldu. Cuma namazını dışarıda kılan vatandaşlar sağanak ve dolu nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların iş yerlerinin önündeki tentelerin altına beklediği görüldü.

Sarıyer'de ise zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmazken, trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 14.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız