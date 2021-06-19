İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu
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İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Çatalca ile Arnavutköy'de su baskınları meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Çatalca ile Arnavutköy'de su baskınları meydana geldi.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, kentteki bazı ilçelerde etkili oldu. Avrupa yakasında, yağış nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Bayrampaşa ve Esenler'deki bazı yollarda su birikintileri meydana geldi.

Çatalca ile Arnavutköy'de aniden bastıran sağanak nedeniyle yer yer su baskınları görüldü.

Arnavutköy'ün Bolluca, Haraççı, Boğazköy ve İmrahor mahallelerinde bulunan birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı. Bazı vatandaşların, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştıkları gözlendi.

Beyoğlu ile Beşiktaş'ta ise sağanak, öğle saatlerinden itibaren durdu. Yağışın ardından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı gezen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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