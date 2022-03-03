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İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülüyor

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülüyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli ve aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli ve aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

Sabah saatlerinde Zeytinburnu ve çevresinde etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle bazı araçların üstünde kar birikintileri oluştu.

Anadolu Yakası'nda, Kadıköy ve Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oldu. Ümraniye'de de karla karışık yağmur görüldü.

Yağışın kentte aralıklarla etkili olması bekleniyor.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Zeytinburnu, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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