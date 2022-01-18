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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar başladı

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar başladı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar etkili oluyor.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde kar etkili oluyor.

Anadolu yakasındaki Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Üsküdar, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı başladı.

Yüksek kesimlerde kar etkili olurken, sahil ve diğer bölgelerde karla karışık yağmur görüldü.

Kar yağışının başladığı yerlerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

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Ümraniye, Ataşehir, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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