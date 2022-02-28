İstanbul'un bazı ilçelerinde 18 saatlik su kesintisi yapılacak - Haberler

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İstanbul'un bazı ilçelerinde 18 saatlik su kesintisi yapılacak

AA, Elif Küçük - Güncel
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İstanbul'un bazı ilçelerinde 18 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattındaki arızanın onarımı nedeniyle 1-2 Mart tarihlerinde Anadolu Yakası'ndaki 7 ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyeceğini bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattındaki arızanın onarımı nedeniyle 1-2 Mart tarihlerinde Anadolu Yakası'ndaki 7 ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, 1 Mart Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat su verilmeyecek yerler şöyle sıralandı:

"Üsküdar'da Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce mahalleleri; Ümraniye'de Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap mahalleleri ile Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kısmı."

Onarım çalışmaları nedeniyle 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında ise Ataşehir'de Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa mahalleleri; Maltepe'de Fındıklı Mahallesi; Pendik'te Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi mahalleleri ile Tuzla'da İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Elif Küçük - Güncel

Anadolu Yakası, İSKİ, Mart, su, Güncel, Haberler

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