İstanbul'un Bazı Bölgelerini Karabulutlar Sardı
İstanbul'un Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı.
İstanbul'un Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de de gökyüzünü karabulutlar kapladı. Bazı İstanbullular da karabulutların o anlarını Kızkulesi'ni arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Bu arada karabulutların altından geçen bir uçağın geçişi, ilginç görüntü oluşturdu.
- İstanbul