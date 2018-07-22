İstanbul'un Bazı Bölgelerini Karabulutlar Sardı

İstanbul'un Bazı Bölgelerini Karabulutlar Sardı

İstanbul'un Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı.

İstanbul'un Bazı Bölgelerini Karabulutlar Sardı

İstanbul'un Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de de gökyüzünü karabulutlar kapladı.  Bazı İstanbullular da karabulutların o anlarını Kızkulesi'ni arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Bu arada karabulutların altından geçen bir uçağın geçişi, ilginç görüntü oluşturdu.

- İstanbul

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