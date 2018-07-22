İstanbul'un Bazı Bölgelerini Karabulutlar Sardı
Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ / Gülseli KENARLI İstanbul DHAİstanbul'da Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı.
Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ/ Gülseli KENARLI İstanbul DHA
İstanbul'da Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de gökyüzünü karabulutların sardığı o anlarda görüntülendi. Bazı İstanbullularda karabulutların o anlarında Kızkulesi'ni arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Karabulutların altından geçen uçağın geçişi ilginç bir görüntü oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
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-Kara bulutlardan görüntü (MERTER'den görüntü)
-Fotoğraf çektirenler (kızkulesi)
-Genel ve detaylar