İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

İstanbul'un bazı bölgelerinde devam eden yağış, yüksek kesimlerde karla karışık etkili oluyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı bölgelerinde devam eden yağış, yüksek kesimlerde karla karışık etkili oluyor.

Meteorolojinin, Marmara Bölgesi için yaptığı uyarılarının ardından kentte soğuk ve yağışlı hava etkini göstermeye başladı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu, Esenyurt, Avcılar, Zeytinburnu'nda, Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Pendik ve Kartal'da aralıklarla yağış devam ediyor.

Kentte, Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Beylikdüzü ile Silivri'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

Marmara Bölgesi, Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title