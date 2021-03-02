İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükseldi

02.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:31
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükselerek 497 milyon metreküpe ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükselerek 497 milyon metreküpe ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 38,07 arttı. 12 Şubatta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 11,76 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 57,23 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 68,76, Terkos'ta yüzde 52,87, Sazlıdere'de yüzde 30,41, Alibey'de yüzde 58,55, Büyükçekmece'de yüzde 58,59, Ömerli'de yüzde 68,95, Darlık'ta yüzde 64,91, Elmalı'da yüzde 65,35, Kazandere'de yüzde 61,42 ve Pabuçdere'de yüzde 40,69 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 497 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 753 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 2 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,37, 2007'de yüzde 54,77, 2008'de yüzde 35,57, 2009'da yüzde 79,29, 2010'da yüzde 97,73, 2011'de yüzde 93,01, 2012'de yüzde 88,99, 2013'te yüzde 84,82, 2014'te yüzde 29,35, 2015'te yüzde 95,90, 2016'da yüzde 87,02, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,65, 2019'da yüzde 92,06, 2020'de ise yüzde 63,99 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Sibel Can Zeki Müren Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Yumlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 57,23'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:34:27. #1.15#
title