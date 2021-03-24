İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 68,64'e yükseldi
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İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 68,64'e yükseldi

24.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:02
İstanbul'un barajlarındaki su oranı yüzde 68,64'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su oranı, son yağışlarla yüzde 68,64'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su oranı, son yağışlarla yüzde 68,64'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 49,48 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 66,84 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen yılın en yüksek ortalamalarını da geride bıraktı.

Geçen yılın mart ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 64,65, nisanda 68,56, mayısta 66,88, haziranda 64,88 olarak gerçekleşmişti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 55,72, Terkos'ta yüzde 64,02, Sazlıdere'de yüzde 36,06, Alibey'de yüzde 61,77, Büyükçekmece'de yüzde 68,86, Ömerli'de yüzde 85,22, Darlık'ta yüzde 80,55, Elmalı'da yüzde 79,39, Kazandere'de yüzde 60,60 ve Pabuçdere'de yüzde 47,78 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 596 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 677 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 24 Mart baz alındığında 2006'da yüzde 98,63, 2007'de yüzde 54,51, 2008'de yüzde 42,10, 2009'da yüzde 93,77, 2010'da yüzde 99,09, 2011'de yüzde 94,45, 2012'de yüzde 92,69, 2013'te yüzde 88,17, 2014'te yüzde 35,60, 2015'te yüzde 95,09, 2016'da yüzde 86,93, 2017'de yüzde 89,56, 2018'de yüzde 89,51, 2019'da yüzde 94,11, 2020'de ise yüzde 63,81 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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