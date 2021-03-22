İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükselmeye devam ediyor
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İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükselmeye devam ediyor

22.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:51
İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükselmeye devam ediyor

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 65,21'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 65,21'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 46,05 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 65,21 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 44,66, Terkos'ta yüzde 60,59, Sazlıdere'de yüzde 34,43, Alibey'de yüzde 58,20, Büyükçekmece'de yüzde 64,82, Ömerli'de yüzde 81,62, Darlık'ta yüzde 76,66, Elmalı'da yüzde 73,54, Kazandere'de yüzde 57,88 ve Pabuçdere'de yüzde 45,69 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 566 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 778 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 22 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,56, 2007'de yüzde 53,14, 2008'de yüzde 40,98, 2009'da yüzde 92,31, 2010'da yüzde 99,16, 2011'de yüzde 94,36, 2012'de yüzde 92,84, 2013'te yüzde 87,55, 2014'te yüzde 35,79, 2015'te yüzde 95,01, 2016'da yüzde 87,21, 2017'de yüzde 89,65, 2018'de yüzde 89,91, 2019'da yüzde 94,10, 2020'de ise yüzde 64,17 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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