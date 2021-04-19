İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 80,79'a yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 80,79'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ocak'ta yüzde 19,16 seviyesine kadar inen barajlardaki su seviyesi yağışlarla yeniden yükselişe geçti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,79 olarak ölçülürken, son iki haftada yaşanan artış yüzde 5 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 55,23, Terkos'ta yüzde 76,78, Sazlıdere'de yüzde 42,85, Alibey'de yüzde 66,91, Büyükçekmece'de yüzde 76,97, Ömerli'de yüzde 97,38, Darlık'ta yüzde 96,72, Elmalı'da yüzde 94,62, Kazandere'de yüzde 74,79 ve Pabuçdere'de yüzde 73,79 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 701,85 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 413,97 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 784 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden ise 1 Ocak'tan bugüne kadar 245,91 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 19 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 97,59, 2007'de yüzde 51,97, 2008'de yüzde 43,40, 2009'da yüzde 97,01, 2010'da yüzde 98,22, 2011'de yüzde 96,60, 2012'de yüzde 95,34, 2013'te yüzde 91,67, 2014'te yüzde 32,24, 2015'te yüzde 96,91, 2016'da yüzde 85,99, 2017'de yüzde 87,48, 2018'de yüzde 90,75, 2019'da yüzde 92,72, 2020'de ise yüzde 70,03 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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