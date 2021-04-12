İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı

Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla yüzde 80,14'e yükseldi.

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İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla yüzde 80,14'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16 seviyesine kadar inerken yağışlarla yeniden yükselişe geçti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,14 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan artış yüzde 5,44 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 82,70, Terkos'ta yüzde 75,33, Sazlıdere'de yüzde 42,26, Alibey'de yüzde 67,19, Büyükçekmece'de yüzde 76,41, Ömerli'de yüzde 97,21, Darlık'ta yüzde 95,34, Elmalı'da yüzde 94,54, Kazandere'de yüzde 72,46 ve Pabuçdere'de yüzde 71,05 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 696,18 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 410,79 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 899 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 233,47 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 12 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,27, 2007'de yüzde 53,11, 2008'de yüzde 43,88, 2009'da yüzde 97,26, 2010'da yüzde 98,82, 2011'de yüzde 95,70, 2012'de yüzde 92,52, 2013'te yüzde 91,72, 2014'te yüzde 33,39, 2015'te yüzde 97,34, 2016'da yüzde 86,99, 2017'de yüzde 87,57, 2018'de yüzde 91,31, 2019'da yüzde 92,73, 2020'de ise yüzde 70,33 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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