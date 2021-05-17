İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 76,84 seviyesinde
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 76,84 seviyesinde

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 76,84 seviyesinde
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 76,84 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 76,84 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 nisanda son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı ilkbahar yağışlarının ardından gerilemeye başladı. Doluluk oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 76,84 olarak ölçülürken, son 1 haftada yaşanan düşüş yüzde 1,52 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 41,00, Terkos'ta yüzde 79,33, Sazlıdere'de yüzde 43,04, Alibey'de yüzde 60,15, Büyükçekmece'de yüzde 74,92, Ömerli'de yüzde 87,45, Darlık'ta yüzde 93,05, Elmalı'da yüzde 89,54, Kazandere'de yüzde 69,41 ve Pabuçdere'de yüzde 67,31 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 667,51 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 427,21 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 955 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 270,75 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 17 Mayıs tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 93,23, 2007'de yüzde 46,67, 2008'de yüzde 41,36, 2009'da yüzde 96,21, 2010'da yüzde 93,50, 2011'de yüzde 96,16, 2012'de yüzde 91,90, 2013'te yüzde 89,99, 2014'te yüzde 29,80, 2015'te yüzde 94,14, 2016'da yüzde 81,24, 2017'de yüzde 84,68, 2018'de yüzde 87,87, 2019'da yüzde 89,86, 2020'de ise yüzde 68,51 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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