İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bir haftada yüzde 9,5 arttı

İstanbul'da 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 28,66 olarak ölçüldü.

İstanbul'da 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 28,66 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 97,07, Terkos'ta yüzde 31,08, Sazlıdere'de yüzde 9,63, Alibey'de yüzde 38,81, Büyükçekmece'de yüzde 28,92, Ömerli'de yüzde 24,58, Darlık'ta yüzde 48,37, Elmalı'da yüzde 31,69, Kazandere'de yüzde 32,85, Pabuçdere'de yüzde 15,36 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 249 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde ise su miktarı 166 milyon metreküpe kadar gerilemişti.

İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama yaklaşık 2,7 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılında 501 milyon 395 bin metreküp su alındığı bildirildi.

Kuraklık sebebiyle barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesiyle bu kaynaklardan alınan su, yaklaşık 6 aylık su tüketimine eşit seviyede oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan