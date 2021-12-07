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İstanbul'un barajlarında son durum

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İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü. İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı ise havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da sonbaharda beklenen yağışlar gerçekleşmeyince barajlardaki su oranı da düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41.21 olarak ölçüldü. Öte yandan, suların çekildiği ve doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı drone ile havadan görüntülendi. Bir süre önce dolu olan Büyükçekmece Baraj'ının bir bölümünde sular çekilirken, bir bölümünde ise adacılar oluştu. Ayrıca bir balıkçının baraja girerek balık avladığı ve barajın kuruyan kısmında ise koyunların otladığı görüldü.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Ömerli Barajı yüzde 68.65

Alibeyköy yüzde 18.88

Büyükçekmece yüzde 40.07

Darlık yüzde 34.04

Sazlıdere yüzde 20.8

Elmalı yüzde 50.62

Istrancalar yüzde 27.18

Kazandere yüzde 5.07

Pabuçdere yüzde 2.6

Terkos yüzde 40.83".

(Zehra Baykal - Emre Baba/ İHA)

İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

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