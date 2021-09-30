İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51,19 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51,19

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51,19 Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 37,32 olarak ölçülmüştü İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçülürken geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 37,32 olarak gerçekleşmişti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51,19

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 37,32 olarak ölçülmüştü

İSTANBUL - İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçülürken geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 37,32 olarak gerçekleşmişti.

İSKİ'den yapılan açıklamada, yağışlı olması beklenen döneme girilirken İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçüldüğü belirtildi. Açıklamada geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oranın yüzde 37,32 olduğu, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla, barajlardaki su miktarının artması beklendiği ifade edildi. İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan Melen Sistemi'nin kapasitesinin arttırılması için de çalışmalarına devam ettiği, yeni pompaların eklenmesi ile birlikte sistemin kapasitesinin günlük 735 bin metreküp artacağı öğrenildi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'da kısa vadede su sorunu yaşanmayacağını ifade ederek, "Buradan İstanbullulara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Suyun her bir damlasının önemini bilelim. Gerek mevcut kaynakların verimli kullanılması gerekse de kayıp kaçak oranının düşürülmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye genelinde bu oran yüzde 50'ler civarında. İstanbul'da ise 2019 yılında yüzde 22,31 olan oranı 20,68'e düşürdük. Yani Elmalı Barajı'nın yaklaşık 2 katı kadar bir suyu kurtardık. Amacımız bu oranı yüzde 15'lere çekebilmek" şeklinde konuştu.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51,19

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51,19

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51,19

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51,19
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Sezai Temelli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülben Ergen Şafak Sezer
Spor Lionel Messi Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Mimar Sinan Armin Laschet Sergen Yalçın Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 51,19 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:58:42. #1.12#