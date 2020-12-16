İstanbul Barajlarında aylar sonra ilk artış! İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı!
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İstanbul Barajlarında aylar sonra ilk artış! İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı!

16.12.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:58
İstanbul Barajlarında aylar sonra ilk artış! İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı!

İstanbul'da bu hafta gerçekleşen yağışların ardından barajların doluluk oranları merak edilmeye başlandı. Bir süredir yağışların az olması sebebiyle baraj doluluk oranları düşmüştü ve tehlikeli bir hale geliyordu. Az da olsa gelen yağışlar umut verdi! Peki yağışların ardından İstanbul'daki barajlarda son durum nedir? İşte baraj doluluk oranları!

İstanbul barajlarının doluluk seviyesi için son 15 yılın en düşük oranı açıklaması yapılmıştı. Kuraklık tehlikesiyle yüz yüze gelen İstanbul'da uzun süredir hiç yağış olmuyordu. Aralık ayında hiç yağış olmaması hem vatandaşları hem de mühendisleri endişelendiriyordu. 14 Aralık haftası İstanbul'da görülen yağışlar az da olsa umut verdi! Yeterli olmasa da meydana gelen yağışlar İstanbul barajlarının doluluk oranını %00,6 artışla etkiledi. Baraj doluluk oranı şimdilik %21,71 ve bu oranın hala yeterli olmadığı söyleniyor.

İstanbul'un barajlarında aylar sonra ilk artış ! İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı!
16 ARALIK TARİHLİ BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (%)

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

Son yılların en düşük baraj doluluk oranları bu sene görülüyor ve hala ülkemizde, özellikle de İstanbul'da gerekenden daha az yağış olması kuraklık endişelerini gün yüzüne çıkartıyor. Geçen senelere nazaran çok az yağış görülen İstanbul'da bu hafta meydana gelen az yağmur %00,6lık bir oranda barajların doluluk oranlarını etkiledi. Bu oran yaklaşık 3 mmlik bir etki yaratsa da hala çok yetersiz olduğu söyleniyor.

İşte İstanbul barajlarının son 15 gün içerisindeki doluluk oranı:

İstanbul'un barajlarında aylar sonra ilk artış ! İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı!

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