İstanbul'un Bağcılar ilçesi 737 bin 206'ya ulaşan nüfusuyla 51 ili geride bıraktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 737 bin 206'ya ulaşan nüfusuyla aralarında Çanakkale'den Giresun'a kadar birçok kentin de bulunduğu 51 ili geride bıraktı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 737 bin 206'ya ulaşan nüfusuyla aralarında Çanakkale'den Giresun'a kadar birçok kentin de bulunduğu 51 ili geride bıraktı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı. Bu verilere göre; İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak, 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'un ilçeleri arasındaki sıralamada ise Bağcılar, 737 bin 206'ya ulaşan nüfusuyla üçüncü sırayı aldı. Bağcılar'ın bu rakamla Türkiye'deki 81 ilin 51'inden daha kalabalık olduğu ve sıralamada 30 büyükşehirden sonra 31. sırada olduğu ortaya çıktı.

Bağcılar, nüfusuyla aralarında Çanakkale'den Giresun'a kadar birçok kentin de bulunduğu 51 ili geride bıraktı.

Büyük bir nüfusa sahip olan ilçede, 81 ilden vatandaş ile Kazakistan'dan Yunanistan'a kadar farklı ülkelerden insanlar bir arada huzur içinde yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçenin yeni projelerle ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel alanda büyük bir gelişme gösterdiğini belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla Bağcılar'ın, kentsel dönüşümle yenilenerek talep gören bir yaşam merkezine dönüştüğünü ve yeni düzenlemelerle çağın ihtiyaçlarına cevap verdiğini aktaran Çağırısı, bunun da ilçede nüfus hareketliliğine neden olduğunu vurguladı.

Çağırıcı, "İstanbul'da da yurt genelinde de nüfus olarak kalabalık şehirler arasındayız. Nüfusumuzun çokluğuna rağmen belediye olarak kalitemizi azaltmadan herkese ve her kesime hizmete devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu