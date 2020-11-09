İstanbul'un ardından Ankara'da da mesai saatleri yeniden belirlendi

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplandı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplandı. Alınan karalarda Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve sanayi kuruluşları için 16 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesai saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 9 Kasım tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü. Ankara Valiliğinden toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bilindiği üzere 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Valiliğimizce sağlık ve güvenlik personeli hariç 30.08.2020 tarihinden itibaren hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görülmüş, bunun yanısıra 11.09.2020 tarihinde ilimizdeki kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişikliklere gidilmiş olup kurumların mesai saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde belirlenmiştir. Buna ilave olarak salgının yayılmasının azaltılması amacı doğrultusunda ilimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve sanayi kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı