İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladıİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı.

20.09.2019 11:28

İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle trafik oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı. Özellikle trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı yerlere girmeye çalıştı.

Kaynak: İHA
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