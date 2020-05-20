İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu
20.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:56

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde 16-19 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında, özellikle D-100 Karayolunda her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Karayolunun Ankara istikametinde trafik Çağlayan'dan başlarken, Edirne yönünde ise Haliç Köprüsü'nün girişinden itibaren gözlenen trafik yoğunluğu Florya'ya kadar sürdü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nda ise Edirne yönünde Mahmutbey, Gaziosmanpaşa civarında trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara istikametinde de Bağcılar'da trafiğin yoğun olduğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda D-100 Ankara istikametinde Göztepe ve Bostancı ile Şile Yolu, Ümraniye mevkilerinde yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde de yoğunluk gözlendi.

Kentin ana arterlerindeki araç trafiği, iş çıkış saati olması ve iftarın yaklaşması sebebiyle arttı.

İstanbul'da saat 18.15'te trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaşırken ilerleyen saatlerde azaldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Haber
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi Haber
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ersin Korkut Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Hasan Şaş Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 20:56:05. #1.14#
title