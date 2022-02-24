İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6'sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afganistan, Pakistan, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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