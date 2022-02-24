İstanbul'un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6'sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı. - Haberler
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İstanbul'un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6'sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6'sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6'sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6'sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afganistan, Pakistan, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Afganistan, İstanbul, Pakistan, Suriye, 3. Sayfa, Haberler

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