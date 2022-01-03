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İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ açıklamasına göre, Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer 900 milimetre isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın 10: 00 -22: 00 saatleri arasında 12 saat su kesintisi yapılacak.

Su alamayacak bölgeler şunlar:

"Beyoğlu: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri. Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız mahalleleri. Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri."

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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