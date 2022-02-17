İstanbul'un 10 milyonu Avrupa 6 milyonu Anadolu Yakasında yaşıyor
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 kişilik nüfusu ile Adalar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul'un nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.
2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul'da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu.
Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu.
2021 nüfus sayım verilerine göre, Avrupa Yakası'nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde,
Esenyurt: 977 bin 489
Küçükçekmece: 805 bin 930
Bağcılar : 744 bin 351
Bahçelievler : 605 bin 300
Sultangazi: 543 bin 380
Başakşehir: 503 bin 243
Gaziosmanpaşa: 493 bin 096
Avcılar: 457 bin 981
Kağıthane: 454 bin 550
Esenler: 447 bin 116
Eyüpsultan: 417 bin 360
Beylikdüzü: 398 bin 122
Fatih: 382 bin 990
Sarıyer: 349 bin 968
Arnavutköy: 312 bin 023
Zeytinburnu: 293 bin 839
Şişli: 284 bin 294
Güngören: 283 bin 083
Bayrampaşa: 274 bin 884
Büyükçekmece: 269 bin 160
Beyoğlu: 233 bin 322
Bakırköy: 228 bin 759
Silivri: 209 bin 014
Beşiktaş: 178 bin 938
Çatalca: 76 bin 131
2021 nüfus sayım verilerine göre, Anadolu Yakası'nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde,
Pendik: 741 bin 895
Ümraniye.: 726 bin 758
Maltepe: 525 bin 566
Üsküdar: 525 bin 395
Kadıköy: 485 bin 233
Kartal: 480 bin 738
Sancaktepe: 474 bin 668
Ataşehir: 427 bin 217
Sultanbeyli: 349 bin 485
Çekmeköy: 288 bin 585
Tuzla: 284 bin 443
Beykoz: 248 bin 595
Şile: 41 bin 627
Adalar: 16 bin 372
(Elyesa Karatepe/İHA)