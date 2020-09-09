İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) oturan... İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine, metrobüslerde ise üçte birine kadar ayakta yolcu alınabilecek.

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine, metrobüslerde ise üçte birine kadar ayakta yolcu alınabilecek. Kaynak: AA