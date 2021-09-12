İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİNİ ÇEVREDEKİLERİN ÜZERİNE SÜREN SÜRÜCÜ KAÇTI: 1 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİNİ ÇEVREDEKİLERİN ÜZERİNE SÜREN SÜRÜCÜ KAÇTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de bir alışveriş merkezi önünde çıkan tartışmada, otomobil sürücüsü otomobilini motosikletli kuryenin üzerine sürdü.

ÜMRANİYE'de bir Alışveriş Merkezi önünde çıkan tartışmada, otomobil sürücüsü otomobilini motosikletli kuryenin üzerine sürdü. Olayda bir kişinin bacağının kırıldığı öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında İdealistkent Caddesi üzerinde bulunun alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen biliye göre ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ve motosikletli kuryeler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, aracını çevrede bulunanların üzerine sürdükten sonra hızla olay yerinden kaçtı.,Olayda bir kişinin bacağının kırıldığı öğrenildi. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİNİ ÇEVREDEKİLERİN ÜZERİNE SÜREN SÜRÜCÜ KAÇTI: 1 YARALI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİNİ ÇEVREDEKİLERİN ÜZERİNE SÜREN SÜRÜCÜ KAÇTI: 1 YARALI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİNİ ÇEVREDEKİLERİN ÜZERİNE SÜREN SÜRÜCÜ KAÇTI: 1 YARALI

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİNİ ÇEVREDEKİLERİN ÜZERİNE SÜREN SÜRÜCÜ KAÇTI: 1 YARALI
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Haber: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİNİ ÇEVREDEKİLERİN ÜZERİNE SÜREN SÜRÜCÜ KAÇTI: 1 YARALI - Haberler
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