Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ - Haberler
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Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ

Bir son dakika haberine göre ÜMRANİYE'DE bir binaya giren 2 kişi bahçedeki masasının demir ayaklarını çaldı.

ÜMRANİYE'DE bir binaya giren 2 kişi bahçedeki masasının demir ayaklarını çaldı. Binadan çıkarken güvenlik kameralarının kendilerini görüntülediğin fark eden şüphelilerden biri kameraya tükürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat Cumartesi günü Çakmak Mahallesi Gülderen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi 5 katlı apartmanın bahçesine giriş yaparak binanın arka tarafına yürüdü. Arka tarafta bulunan masayı gören şüpheliler kısa sürede masanın demir ayaklarını kırarak binadan ayrıldı. Binadan çıktıkları sırada güvenlik kameralarına yakalandıklarını fark eden şüphelilerden biri güvenlik kamerasına tükürdü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ

Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ

Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cumartesi, Güncel, Haberler

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