Ümraniye'de kaza yapan otomobilde sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

ÜMRANİYE'DE otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geld. İddiaya göre, 34 TG 4046 plakalı otomobil sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 TK 7313 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişiden 1'i araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfayie, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı Ali Kale, "Kamyonet burada mal yüklemek için park etmişti. Diğer arkadaş da kamyonete çarpıyor arkadan. Araç içerisinde bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Diğerlerinde ise hafif sıyrıklar vardı. Çok ciddi bir kaza meydana geldi. Burada sürekli kaza oluyor. Yine de bir türlü önlem alınmıyor. Genelde bu tarz yağışlı havalarda sürekli kaza meydana geliyor. Bunun da önlemlerin alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.