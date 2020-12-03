Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
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Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı

03.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:29

Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı.

Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı.

Kazada otobüsteki 2 yolcu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda meydana geldi.

Duraktan yolcu alan A.O yönetimindeki 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü, 100 metre ilerde park halinde olan 34 CGR 921 kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan ve hafif şekilde yaralanan 2 yolcu, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.???????

Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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