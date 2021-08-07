Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı
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Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı

Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'DE üç katlı bir binanının çatısı alev alev yandı.

ÜMRANİYE'DE üç katlı bir binanının çatısı alev alev yandı. Çatının yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Yangın, saat 18.40 sıralarında Çakmak Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın çatı katında çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mahalle sakinleri yangını çatı katında yaşayan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişinin çıkardığını iddia etti. 

"DAHA ÖNCEDE YAKTI"

Çatıyı yaktığı ileri sürülen kişiyle akraba olduklarını söyleyen Hasan Şimşek,"Uyuşturucu kullanan bir akrabamız var. Iki hafta önce de zaten evi yaktı. Şikayetçi olunmadı. Bu sefer de "yakacağım gideceğim" dedi. Giderken de argo kelime kullandı. Uyuşturucu kullanıyor ama kimsenin umurunda değil. Ailesinin de umurunda değil. Hiç umursamıyorlar çocuğu. Her tarafı yaktı gitti. İki hafta önce bir daha yaktı. Madde bağımlısı.  Bizim zaten aile binası. Zor kaçtık. Çocuklar falan hep içerideydi. Bütün çocuklar içerideydi. Sesler duyup çıkmışlar, korkmuşlar, bakmışlar ki çatı yanıyor. Ben de dışarıdaydım. Son anda kaçtığını gördüm" diye konuştu. 

 


- İstanbul
Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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