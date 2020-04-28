İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE AÇIK OLAN KAHVEHANEYE BASKIN Ümraniye'de bir kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, kahvehanede bulunan 5 kişiye 15 bin 900 lira para cezası kesti.

Ümraniye'de bir kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, kahvehanede bulunan 5 kişiye 15 bin 900 lira para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Ümraniye Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesindeki bir kahvehanenin açık olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti. Dün akşam saatlerinde kahvehaneye yapılan baskında 4 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlendi. İşyeri sahibi ile 4 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: DHA