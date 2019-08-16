İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (1)
ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
16.08.2019 17:00
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Ümraniye'de bulunan 16 katlı binanın 7'nci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Görüntü Dökümü:
Ümraniye'de bulunan 16 katlı binanın 7'nci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan daire
-İtfaiyenin müdahalesi
Kaynak: DHA