İSTANBUL-Ümraniye Belediyesi'nden virüs fırsatçılarına sıkı takip
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Ümraniye, Zabıta, DHA, Güncel

İSTANBUL-Ümraniye Belediyesi'nden virüs fırsatçılarına sıkı takip

Ümraniye Belediyesi'nden virüs fırsatçılarına sıkı takipVIDEO YOKİSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı.

12.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:42
İSTANBUL-Ümraniye Belediyesi'nden virüs fırsatçılarına sıkı takip

Ümraniye Belediyesi'nden virüs fırsatçılarına sıkı takip

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İSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin bildirilmesi istendi.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine yayılan koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane eden fırsatçılara karşı tedbirlerini arttıran Ümraniye Belediyesi, işletmelerin denetimine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MASKE KULLANMAYAN ÇALIŞANLAR UYARILDI

Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri, başta temizlik malzemesi satan işletmeler olmak üzere marketlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler gün boyunca farklı işletmelere girerek reyonları tek tek inceledi. Reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek önceki fiyatları ile karşılaştıran ekipler, kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığını kontrol etti. Ekipler, bazı marketler de yer alan unlu mamul satış reyonları, et ve süt ürünlerinin satıldığı reyonlara da giderek buradaki görevlilerin maske ile eldiven kullanıp kullanmadığını kontrol etti. Maske kullanmayan görevliler tek tek uyarıldı.

Denetimlerle ilgili bilgi veren zabıta memuru Makbule Sönmez, '6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği fiyatlardaki artış yani koronavirüsünden (COVİD - 19) dolayı vatandaşımızın mağdur edilmemesi için fiyat denetimlerini yapıyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlamadık ama Ümraniye Belediyesi olarak bu denetimlerimizi devam ettireceğiz' dedi.

'FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN İŞYERLERİNİ İHBAR EDİN'

Denetim yapılan marketlerden birinde müdür olarak görev yapan Cumhur Yıldız, 'Dün yaşanan bir gelişme oldu ve marketlerde bir yoğunluk yaşandı. Vatandaşlarımızı tedirgin olmalarına gerek olmadığı yönünde uyardık. Daha çok temizlik malzemelerine yöneldiler. Market olarak bizim fiyatlarımızda bir değişiklik yok ama gördüğümüz kadarı ile internette satılan ürünlerde bir artış var' şeklinde konuştu.

Alışveriş yapan vatandaşlar ise 'Marketlerin denetlendiğini görmekteyim. Belediyemiz devamlı takip altında. Şuana kadar girdiğim marketlerde fiyat değişikliği görmedim. Vatandaşlarımız soğukkanlı olmalı. Ayrıca bu durumu suiistimal edenler varsa onları da kınıyorum' ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediyesi ayrıca ilçe genelindeki led ekranlardan yayınladığı duyuru ile vatandaşlardan fahiş fiyat uygulamasına giden işyerlerini ihbar etmelerini istedi.

Kaynak: DHA

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