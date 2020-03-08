İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı
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İstanbul, Güncel

İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı

Kozmetik, güzellik ve sağlık ürünlerinin aynı platformda buluştuğu 32. İstanbul Uluslararası Güzellik&Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa&Wellness- Fitness Ürün ve Ekipmanları Fuarı sona erdi.

08.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:05
İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı

Kozmetik, güzellik ve sağlık ürünlerinin aynı platformda buluştuğu 32. İstanbul Uluslararası Güzellik&Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa&Wellness- Fitness Ürün ve Ekipmanları Fuarı sona erdi.

Katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve 3 gün süren fuarda, yerli ve yabancı üretici firmaların yeni cihaz ve ürünleri de görücüye çıktı. Fuarda yerli üretim kozmetik cihazları da yerini aldı.

Dr. Özgür Koldaş, fuarda güzellik ve estetik dünyasında kullanılan cihaz teknolojilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Koldaş, "Fuarlar yerli ve milli kozmetik ürünlerini, yerli ve milli teknikleri getiriyor. Bu fuarda uzun yıllardır halkımızın özenle geliştirdiği, ülke genelinde kullanılan cilt bakım ürünlerini, ülke genelinde kullanılan zayıflama teknolojilerini halkımıza anlatıyoruz." dedi.

Fuarda eğitim desteğini sağladıklarını ifade eden Koldaş, sağlık ve güzellik turizmiyle de ekonomiye destek verdiklerini sözlerine ekledi.

İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı

Kaynak: AA

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İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı

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