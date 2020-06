İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali dijital ortama taşınacak Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Kültür Derneği ortaklığında düzenlen İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Kültür Derneği ortaklığında düzenlen İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilecek.

#itef2020ekranda sloganıyla harekete geçen festival, "Günebakan Edebiyat" teması altında 15-19 Haziran'da 12. defa edebiyatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında, dünyaca ünlü 8 yabancı yazar ve toplamda 13 konuşmacının yer alacağı, tüm edebiyatseverlerin ücretsiz olarak katılıp izleyebileceği etkinlikler düzenlenecek.

Anında çevirinin yapılacağı etkinliklerde izleyicilerin programları Türkçe seçeneğiyle takip etmesi de mümkün olacak.

Yazar Amin Maalouf ile başlayacak etkinlik serisinde yazarlar Alejandro Zambra, Yan Lianke, Jeff Moore, Vladimir Pistalo, Darren Simpson, Eva Meijer, David Nicholls yer alacak.

Eylül ayında ise #itef2020sokakta ile Türk ve yabancı yazarlar İstanbul'un kültürel mekanlarında edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

İTEF hakkında

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali #itef2020ekranda, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Program desteğiyle "Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" (Diversity in Unity: Intercultural Dialogue Through the Waves of Danube) projesi Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında İstanbul Macar Kültür Merkezi önderliğinde gerçekleşiyor.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülüyor ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sivil toplumun güçlenmesine yönelik mali iş birliği kapsamında ortak finanse ediliyor.

Program, Türkiye ve AB üyesi ülkeler arasında toplumların farklı kültürleri anlamasını sağlamak, toplumsal gelişmelerini farklı açılardan deneyimlemek üzere çeşitli kültürel etkinliklerin hazırlanmasını ve kurumlar arasında kalıcı diyaloğun kurulmasını sağlayacak platform olarak projelere destek oluyor.

Kaynak: AA