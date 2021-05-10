İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 1 Haziran'da başlayacak
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İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 1 Haziran'da başlayacak

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 1 Haziran'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Geçen yıl hem dijital hem de fiziksel olarak düzenlenen İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) bu yıl salgın sebebiyle sadece dijital olarak okurlarla buluşacak.

Geçen yıl hem dijital hem de fiziksel olarak düzenlenen İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) bu yıl salgın sebebiyle sadece dijital olarak okurlarla buluşacak.

Bu sene aynı zamanda 13. yılını kutlayan festival, 1- 5 Haziran'da yazarları, yayıncıları, çevirmenleri ve kitap okumayı seven herkesi bir araya getirecek.

Teması "Bulutların Üstünde Edebiyat" olarak belirlenen festivalde, yazar Vigdis Hjorth, Maud Ankaoua, Halid Halife, Patrick Ness, Heather Morris ve Agustina Bazterrica konuşma yapacak.

Festivalin görseli ise çocuk kitapları illüstratörü ve yazarı Deniz Üçbaşaran tarafından hazırlandı.

Simultane tercüme destekli etkinliklerde izleyiciler tüm söyleşileri Türkçe olarak izleyebilecek.

İzleyicilerin yazarlara soru sorabilmesini mümkün kılacak olan Zoom katılımı 100 kişiyle sınırlıyken, tüm etkinlikler İTEF'in Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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