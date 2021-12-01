İstanbul ulaşımına yeni soluk getirecek deniz taksiler yolcu taşımaya başlıyor - Haberler
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İstanbul ulaşımına yeni soluk getirecek deniz taksiler yolcu taşımaya başlıyor

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İstanbul ulaşımına yeni soluk getirecek deniz taksiler yolcu taşımaya başlıyor

Tüm platformlardan akıllı telefonlarına indirilebilecek "İBB Deniz Taksi" uygulaması sayesinde dileyen herkes, deniz taksiyi en yakın iskeleye çağırabilecek. Rezervasyon yapabilecek, tarifeler ve güzergâhlar hakkında bilgi alabilecek.

İSTANBUL (Bültenler) - Tasarımı ve üretimi tamamen İBB'ye ait olan deniz taksilere ulaşmak kolay olacak. 5'i hibrit sistemli toplam 50 deniz taksi, aşamalı olarak İstanbul sularında hizmet verecek

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Aynı anda 10 kişinin kullanması halinde, deniz taksilerde dolmuş modeli uygulanabilecek. Kişi başına açılış ücreti 10 TL olacak. Deniz taksiyi tek başına kullanmak isteyenler için de, 30 Eylül günü gerçekleşen UKOME toplantısında alınan karar gereği, açılış ücreti 100 TL olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.Örneğin: Üsküdar-Beşiktaş arası 100 TL, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 Tl, Bostancı-Kınalıda 257,5 TL, Büyükada-Heybeliada 112,8 TL, Büyükada-Maltepe seferlerinin ücreti 220 TL olacak.

Deniz taksilerin mil başına tarifleri de şu şekilde:

1 mil dahil açılış ücreti 100 TL,

•1-4 mil arası mil başına 75 TL (4 mil dahil),

•4-8 mil arası mil başına 60 TL (8 mil dahil),

•8 mil sonrasında mil başı 48 TL.

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