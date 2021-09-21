İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİ FALÇATAYLA YÜZÜNDEN YARALAYAN SANIĞA 'İYİ HAL' İNDİRİMLİ 11 YIL 8 AY HAPİS - Haberler
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İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİ FALÇATAYLA YÜZÜNDEN YARALAYAN SANIĞA "İYİ HAL" İNDİRİMLİ 11 YIL 8 AY HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sanık;"Falçatayı bilerek yüzüne vurdum"Sevda SARIKAYA / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'de boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim'i (28) falçatayla yüzünden yaralayan tutuklu sanık Mesut Öztürkmen (44) 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8...

İSTANBUL (DHA) - Sanık;

"Falçatayı bilerek yüzüne vurdum"

Sevda SARIKAYA/ İSTANBUL, ( Dha ) BAKIRKÖY'de boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim'i (28) falçatayla yüzünden yaralayan tutuklu sanık Mesut Öztürkmen (44) 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen ile müşteki Anna Butim ve taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"FALÇATAYI BİLEREK YÜZÜNE VURDUM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Mesut Öztürkmen, "Gidip mağdurun saçını çektim ve elimdeki bıçakla yüzüne vurdum. Eğer öldürmek isteseydim, gayet tabi doğrudan direkt boğaz bölgesine de vurabilir, hatta yanımda ateşli silah da getirebilirdim. Ben bilerek yüzüne vurdum. Çünkü daha öncesinde bana benim yaşlı olduğumu, kendisinin genç olduğunu belirterek bazı serzenişlerde bulunmuştu. Bunu da düşünerek bu şekilde davrandım. Benim herhangi bir suç kaydım yoktur. Mahkemenize her şey içtenlikle anlattım. Beraatime ve tahliyemi karar verilmesini talep ederim" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE CEZA 11 YIL 8 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, sanık Mesut Öztürkmen'i 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi de uygulanmasıyla sanık Öztürkmen'in cezası 11 yıl 8 ay'a düşürüldü.

İDDİANAME

İstanbul'da bulunan bir AVM'de 15 Ocak'ta gerçekleşen olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede anlatıldı. İddianamede mağdur Anna Butim'in şüpheli Mesut Öztürkmen'e boşanma davası açtığına ve uzaklaştırma kararı aldığına da yer verildi. Şüpheli Mesut Öztürkmen'in eşinin bir alışveriş merkezinde çekilmiş fotoğraflarını gördüğü bunun üzerine olay gününden birkaç gün öncesinde AVM'ye gidip beklemeye başladığı anlatıldı. Olay günü şüphelinin mağdur Anna'yı görerek falçatayı çıkarıp eşinin göremeyeceği şekilde arkadan saldırarak mağdur Anna'nın kulağı ile burun arasındaki kısmı kestiği belirtildi. Şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, çevredekilerin şüpheliyi engellemeye çalıştığı ancak Öztürkmen'in falçatayı rastgele sallayarak eylemini tamamlamaya çalıştığına yer verildi. Eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiği

iddia edilen şüpheli Öztürkmen'in "Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyordu.

İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİ FALÇATAYLA YÜZÜNDEN YARALAYAN SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMLİ 11 YIL 8 AY HAPİS

İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİ FALÇATAYLA YÜZÜNDEN YARALAYAN SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMLİ 11 YIL 8 AY HAPİS

İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİ FALÇATAYLA YÜZÜNDEN YARALAYAN SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMLİ 11 YIL 8 AY HAPİS

İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİ FALÇATAYLA YÜZÜNDEN YARALAYAN SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMLİ 11 YIL 8 AY HAPİS

İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİ FALÇATAYLA YÜZÜNDEN YARALAYAN SANIĞA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİ FALÇATAYLA YÜZÜNDEN YARALAYAN SANIĞA 'İYİ HAL' İNDİRİMLİ 11 YIL 8 AY HAPİS - Haberler
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