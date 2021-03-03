İstanbul'uda kafeler açıldı mı? Güncel kafeler açık mı, saat kaça kadar açık?

Kafeler restoranlar açıldı mı? sorusu yeme-içme sektöründe çalışan milyonlarca esnaf ve çalışanın gündeminde. Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların durumuna yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, İtanbul'uda kafeler açıldı mı? Güncel kafeler açık mı, saat kaça kadar açık?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı gün itibariyle gerçekleştirildi. 81 ildeki milyonlarca vatandaşımızın tabii olduğu koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 1 Mart Bakanlar Kurulu normalleşme kararları...

İSTANBUL'DA KAFE VE RESTORANLAR AÇILDI MI?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

Yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da kafeler sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında açık olacak.

KAFELERİN AÇILDIĞI İLLER HANGİLERİ?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.