İstanbul'uda kafeler açıldı mı? Güncel kafeler açık mı, saat kaça kadar açık?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'uda kafeler açıldı mı? Güncel kafeler açık mı, saat kaça kadar açık?

03.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:59
İstanbul'uda kafeler açıldı mı? Güncel kafeler açık mı, saat kaça kadar açık?

Kafeler restoranlar açıldı mı? sorusu yeme-içme sektöründe çalışan milyonlarca esnaf ve çalışanın gündeminde. Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların durumuna yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, İtanbul'uda kafeler açıldı mı? Güncel kafeler açık mı, saat kaça kadar açık?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı gün itibariyle gerçekleştirildi. 81 ildeki milyonlarca vatandaşımızın tabii olduğu koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 1 Mart Bakanlar Kurulu normalleşme kararları...

İSTANBUL'DA KAFE VE RESTORANLAR AÇILDI MI?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

Yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da kafeler sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında açık olacak.

KAFELERİN AÇILDIĞI İLLER HANGİLERİ?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'uda kafeler açıldı mı? Güncel kafeler açık mı, saat kaça kadar açık? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:14:07. #1.14#
title