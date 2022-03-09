İstanbul uçuşlar iptal mi? Uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Hangi uçuşlar iptal oldu? İşte iptal olan uçuşlar listesi!

İstanbul uçuşlar iptal mi? sorusu yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları sonucu bazı havalimanlarından uçuşların iptal edilmesiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Uçuş seferleri iptal mi oldu? Uçak seferleri iptal mi oldu? Uçak seferleri durduruldu mu? Anadolujet iptal edilen uçuşlar, Pegasus iptal edilen seferler, THY iptal edilen uçuşlar ve THY sefer iptali merak ediliyor. Uçak seferleri ne zaman başlayacak, ne zamana ertelendi? İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? Hangi uçuşlar iptal oldu? İşte iptal olan uçuşlar listesi! Detaylar haberimizde...

İSTANBUL UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul'da 10 Mart'ta büyük kara yağışı beklenmesi nedeniyle başta Türk Hava Yolları olmak üzere bazı havayolu şirketlerinden uçuşların iptal edildiğine dair açıklama geldi. Vatandaşlar iptal edilen uçuşları merak etmeye başladı.

İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

THY açıklaması şu şekilde:

Değerli yolcularımız, İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 10 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Pegasus açıklaması şu şekilde: Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Anadolujet açıklaması şu şekilde: Değerli yolcularımız, İstanbul'da oluşması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 10 Mart 2022 tarihli Sabiha Gökçen kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır.Uçuş durumunuza ait güncel bilgiyi Kalkış-Varış Sorgulama menüsü aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar THY web sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL OLDU?

İstanbul'da İstanbul Havalimanı'ndan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal olan uçuşlar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR

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