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İstanbul uçakları Antalya'ya indi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel
İstanbul uçakları Antalya'ya indi

İSTANBUL'a inmesi planlanan 20'si dış hat, toplam 26 yolcu uçağı, bu kentte etkili olan lodos nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'a inmesi planlanan 20'si dış hat, toplam 26 yolcu uçağı, bu kentte etkili olan lodos nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'daki şiddetli lodos nedeniyle hem yurt dışı hem de Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul'a inecek bazı uçakların Antalya Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda dünden beri 20 dış hat, 6 iç hat olmak üzere toplam 26 uçak Antalya'ya indi. Bunlardan 20 dış hat ve 3 iç hat uçuşunun Türk Hava Yolları'na (THY) ait olduğu öğrenildi.Antalya'ya inen uçaklardaki yolcuların birçoğu ise bugün hava şartlarının uygun olduğu saatlerde yeniden İstanbul'a gönderildi, bazı yolcular da otellere transfer edildi.


İstanbul uçakları Antalya'ya indi

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri

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