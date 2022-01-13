İstanbul'u soğuk vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'u soğuk vurdu

İstanbul'u soğuk vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da hava sıcaklığının 2 derecenin altına düşmesiyle soğuk havaya maruz kalanlar yollarda güçlükle yürüyebildi.

İstanbul'da hava sıcaklığının 2 derecenin altına düşmesiyle soğuk havaya maruz kalanlar yollarda güçlükle yürüyebildi. Vatandaşlar, etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte yağan yağmurda zor anlar yaşadı.

Kar bekleyen İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte hissedilen hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düşerken, soğuğa maruz kalanların yollarda güçlükle yürüdüğü dikkat çekti. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerinin ters dönmemesi için büyük uğraş verdi. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesiyle, her zaman yoğun olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu kent merkezinde yağmur yağarken, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title