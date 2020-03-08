"İstanbul'u Koşuyorum" serisinin ilk yarışı Kadınlar Günü Etabı ile başladı (2)
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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Kadıköy, Güncel

"İstanbul'u Koşuyorum" serisinin ilk yarışı Kadınlar Günü Etabı ile başladı (2)

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin ilk yarışı "Kadınlar Günü Etabı" ile başladı.

08.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin ilk yarışı "Kadınlar Günü Etabı" ile başladı.

Etkinlik için Kadıköy'de bir araya gelen kadınlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marş'nın okunmasının ardından koşu başladı. İstanbul'u Koşuyorum'un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kadınlar Günü Etabı'nın durakları, kadınların kentte iz bıraktıkları yerlerden seçildi. Seçilen noktalar, kadınların, vatandaş, yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayırsever olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri yerlerden oluştu.

Kadıköy'den başlayan 10 kilometrelik parkur, Caddebostan'da sona eriyor.

'İstanbul'u Koşuyorum' serisinin ilk yarışı Kadınlar Günü Etabı ile başladı (2)

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

"İstanbul'u Koşuyorum" serisinin ilk yarışı Kadınlar Günü Etabı ile başladı (2)

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