SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› "İstanbul'u Koşuyorum" Kadınlar Günü Etabı, sponsorluğunda koşuldu - Ekonomi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Ekonomi

"İstanbul'u Koşuyorum" Kadınlar Günü Etabı, sponsorluğunda koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yılki ilk yarışı olan Kadınlar Günü Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda koşuldu.

09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yılki ilk yarışı olan Kadınlar Günü Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda koşuldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşulan "İstanbul'u Koşuyorum" Kadınlar Günü Etabı'na yaklaşık 1.000 kadın katıldı.

Yarışta Damla Çelik birinci, Gamze Altunbaş ikinci ve Müge Daştan üçüncü oldu.

Vodafone'dan geri dönüşümlü çanta hediye

Yarışı tamamlayan herkese Kadınlar Günü Etabı hatıra madalyası ve sertifikası verildi. Vodafone da yarış alanında kurduğu standa gelen sporseverlere Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım ve markalama çalışmaları için kullanılan yaklaşık 1 kilometre vinil malzemenin geri dönüşümünden elde edilen çantalardan hediye etti.

"Sporda #BenVarım diyen kadınları destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone'un ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek bizim için önemli. Vodafone İstanbul Maratonu'na 2012, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na ise 2014 yılından bu yana sponsor oluyoruz. Ayrıca, İstanbul'u Koşuyorum Hazırlık Koşuları'nın da ana sponsoruyuz. Bu yılın ilk koşusunun Dünya Kadınlar Günü'nde yapılmış olması açısından ayrıca anlamlı. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Sporda #BenVarım diyen kadınları destekliyoruz. Tüm katılımcıları tebrik ediyoruz."

Öte yandan, "İstanbul'u Koşuyorum" serisi, Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Ekonomi
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Ekonomi
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Ekonomi
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Ekonomi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Angela Merkel Vladimir Putin Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Berkay Şahin Muhterem Nur Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: "İstanbul'u Koşuyorum" Kadınlar Günü Etabı, sponsorluğunda koşuldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:16:38. #1.14#