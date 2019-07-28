İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin ikinci etabı yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre etkinlik, "Trafiksiz bir Üsküdar'da koşmak ister misin?" sloganı ile Üsküdar'da gerçekleştirildi.

Engelli vatandaşların da renk kattığı etkinlikte 2 bin İstanbullu, araçsız ve trafiksiz parkurda kıyasıya yarıştı.

Organizasyona Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ve Spor İstanbul Genel Müdür Vekili Yusuf Önen de katıldı.

Üsküdar sahilinde 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, erkeklerde birincilik kürsüsüne 31 dakika 41 saniyelik derecesi ile Mestan Turhan çıkarken, 32.10'luk derecesi ile Aykut Taşdemir ikinci, 32.15 ile Abdullah Tuğluk üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 38.36'lık derecesi ile Damla Çelik bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. Yarışta Elif Mert 40.20 ile ikinciliği ve Emine Baydilli de 43.28'le üçüncülüğü elde etti.

Yıl boyunca devam edecek

Bu yılki "İstanbul'u Koşuyorum" serisi, biri özel olmak üzere 5 etaptan oluşacak.

Yarışlar; Caddebostan, Bakırköy ve Bebek etaplarıyla yıl boyunca devam edecek.

Kaynak: AA