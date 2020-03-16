İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında kar etkili oluyor
- İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında kar etkili oluyor Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında etkili olmaya başladı.
16.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:17
- İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında kar etkili oluyor
KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında etkili olmaya başladı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, Karabük - Gerede karayolu 1325 rakımlı Kemikli rampalarında da etkisini sürdürüyor. Aniden bastıran kar yağışı sonucu karla karşılaşan sürücüler, şaşkınlığını gizleyemedi.
Kar yağışının devam ettiği yol güzergahında Karayolları ekipleri gerekli önlemleri alırken, Trafik ekipleri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında kar etkili oluyor