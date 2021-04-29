İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk başladı.
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk başladı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.
Sürücüler, D-100 kara yolu Kemikli Rampaları kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.
Trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu