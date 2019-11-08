İstanbul'u kana bulamak isteyen DEAŞ üyeleri tutuklandı

İstanbul'u kana bulamak isteyen DEAŞ üyeleri tutuklandı

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri esnasında eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen 8 DEAŞ üyesi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:29
İstanbul'u kana bulamak isteyen DEAŞ üyeleri tutuklandı

'da Cumhuriyet Bayramı törenleri esnasında eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen 8 DEAŞ üyesi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul'da törenleri esnasında eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 11 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilmelerinin ardından savcılık tarafından sorguları tamamlanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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